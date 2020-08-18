"Вопрос касается жизни". Мэр украинского города приехал к офису Зеленского с палаткой и спальником — видео

Фото © Facebook / Олександр Цебрий

Мэр украинского города Умань Черкасской области Александр Цебрий приехал к офису президента страны Владимира Зеленского с палаткой и спальным мешком. Градоначальник намерен оставаться там, пока глава Незалежной не примет его.

Визит Цебрия в Киев связан с тем, что в скором времени в населённый пункт должны приехать евреи-хасиды для празднования иудейского Нового года Рош ха-Шана, поскольку там расположена могила основателя брацлавского хасидского движения рабби Нахмана.

По словам мэра, Израиль является страной, которая находится в красной зоне по коронавирусу, поэтому он готов любой ценой не допустить приезда иностранцев в Умань. А между тем Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Украины разрешила присутствие от пяти до десяти тысяч паломников.

Цебрий выразил надежду, что Зеленский услышит требования горожан, а комиссия ТЭБ и ЧС может даже перегородить въезд в город бетонными блоками.

— Вопрос касается жизни и здоровья жителей Умани. Я понимаю, что президент чрезвычайно занятый человек, так что пусть не торопится. Я буду ждать господина президента, — подчеркнул Цебрий в видеообращении, опубликованном на его странице в "Фейсбуке".

В свою очередь, МВД Украины инициировало ввод технических ограничений в период коронавируса на посещение Умани иностранцами, об этом заявил глава ведомства Арсен Аваков.

— Мы с уважением относимся к национальным традициям различных народов и религиозных сообществ и ежегодно делаем всё, чтобы они проходили по самым высоким стандартам безопасности. Эпидемиологическая ситуация в стране и мире не позволяет организовывать и проводить массовые мероприятия, тем более с участием иностранцев, — подчеркнул министр внутренних дел.