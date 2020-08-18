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Срезали басы и украли читку. С Little Big потребовали почти 12 млн рублей по обвинению в плагиате

Истец отметил, что "стоит задать какой-то тренд, сразу начинают пародировать".

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Группу Little Big вновь обвинили в плагиате. На сей раз иск почти на 12 миллионов подал музыкант Валь Толетов — автор хита "Раз-раз-раз, это хардбасс", сооснователь Hard Bass School.

Басы срезают с композиции, читка, флоу, количество ударов в минуту, всё идентично. Стоит задать какой-то тренд, сразу начинают пародировать, — пожаловался он в эфире ютуб-канала "Здесь настоящие люди".

Лоза — об обвинениях в плагиате в адрес Little Big: Все у кого-то что-то черпают

Он отметил, что доказать факт "копирования" очень сложно.

Значительную сумму в 12 миллионов Толетов объясняет тем, что создать собственное программное обеспечение для таких треков дорого и сложно.

По мнению музыканта, песня Little Big Pop on the top — плагиат его композиции "Слэмятся пацаны". Он уверен, что именно его команда положила начало танцевальным флешмобам под зажигательные песни, которые являются фирменной карточкой петербургской группы.

Музыкальный эксперт Ярослав Парамонов согласился с Толетовым, однако он считает, что доказать плагиат будет сложно, а суды затянутся на долгое время.

Ранее Little Big обвинили в плагиате хитов The Black Eyed Peas.

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