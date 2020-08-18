Срезали басы и украли читку. С Little Big потребовали почти 12 млн рублей по обвинению в плагиате

Группу Little Big вновь обвинили в плагиате. На сей раз иск почти на 12 миллионов подал музыкант Валь Толетов — автор хита "Раз-раз-раз, это хардбасс", сооснователь Hard Bass School.

— Басы срезают с композиции, читка, флоу, количество ударов в минуту, всё идентично. Стоит задать какой-то тренд, сразу начинают пародировать, — пожаловался он в эфире ютуб-канала "Здесь настоящие люди".

Значительную сумму в 12 миллионов Толетов объясняет тем, что создать собственное программное обеспечение для таких треков дорого и сложно.

По мнению музыканта, песня Little Big Pop on the top — плагиат его композиции "Слэмятся пацаны". Он уверен, что именно его команда положила начало танцевальным флешмобам под зажигательные песни, которые являются фирменной карточкой петербургской группы.

Музыкальный эксперт Ярослав Парамонов согласился с Толетовым, однако он считает, что доказать плагиат будет сложно, а суды затянутся на долгое время.