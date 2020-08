Срезали басы и украли читку. С Little Big потребовали почти 12 млн рублей по обвинению в плагиате

Группу Little Big вновь обвинили в плагиате. На сей раз иск почти на 12 миллионов подал музыкант Валь Толетов — автор хита "Раз-раз-раз, это хардбасс", сооснователь Hard Bass School.

Лоза — об обвинениях в плагиате в адрес Little Big: Все у кого-то что-то черпают Он отметил, что доказать факт "копирования" очень сложно.

По мнению музыканта, песня Little Big Pop on the top — плагиат его композиции "Слэмятся пацаны". Он уверен, что именно его команда положила начало танцевальным флешмобам под зажигательные песни, которые являются фирменной карточкой петербургской группы.