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"Нарушает кодекс". В Минтруда объяснили невозможность сделать 31 декабря выходным днём

При этом в ведомстве готовы рассмотреть данную инициативу в 2021 году.

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Фото © Pixabay

Перенос рабочего дня с 31 декабря 2020 года на выходной день невозможен, так как не соответствует Трудовому кодексу. Об этом заявили в Минтруда в ответ на письмо главы Комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

Как говорится в ответе, опубликованном в телеграм-канале Нилова, продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов от времени окончания работы накануне выходного дня до начала следующего рабочего дня. При переносе 31 декабря на предшествующий календарный рабочий день будет нарушена одна из статей Трудового кодекса.

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По словам авторов инициативы, присутствие мамы или папы поможет ребёнку быстрее адаптироваться к новым условиям.

При этом в ведомстве готовы учесть данное предложение в 2021 году.

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