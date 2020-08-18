"Нарушает кодекс". В Минтруда объяснили невозможность сделать 31 декабря выходным днём

Перенос рабочего дня с 31 декабря 2020 года на выходной день невозможен, так как не соответствует Трудовому кодексу. Об этом заявили в Минтруда в ответ на письмо главы Комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

Как говорится в ответе, опубликованном в телеграм-канале Нилова, продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов от времени окончания работы накануне выходного дня до начала следующего рабочего дня. При переносе 31 декабря на предшествующий календарный рабочий день будет нарушена одна из статей Трудового кодекса.

При этом в ведомстве готовы учесть данное предложение в 2021 году.