В полиции Нью-Йорка рассказали о мужчине, атаковавшем российское консульство в Нью-Йорке

В полиции Нью-Йорка рассказали о мужчине, который несколько дней забрасывал камнями здание и автомобили генерального консульства России. Как сообщает РИА "Новости", он также нападал на дипмиссии Украины и Венесуэлы.

Злоумышленником оказался 34-летний житель Манхэттена Реза Машаехи. 10 августа его арестовали, вручили повестку в суд на 6 ноября и отпустили. Но атаки на консульство продолжились, 14 августа в полицию поступила повторная жалоба. На этот раз Машаехи задерживать не стали. Американские правоохранители не исключают, что после освобождения он продолжил свои нападения на российских дипломатов, однако прямых доказательств этому нет.

Вместе с тем, по данным полиции, 17 августа Машаехи был задержан за нападение на консульство Венесуэлы. Был ли он отпущен на свободу в этот раз — неизвестно. Злоумышленнику грозит штраф, так как полиция оценивает его правонарушения как мелкие.

Напомним, ранее в российском генконсульстве рассказали, что некий мужчина целую неделю забрасывал здания диппредставительства камнями и угрожал убить дипломатов.