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Хиллари Клинтон уверена, что Россия помогает Трампу переизбраться

Никаких доказательств в пользу своего мнения она не привела.

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Фото © EPA/RONALD WITTEK

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон уверена, что Россия пытается помочь переизбраться нынешнему американскому президенту Дональду Трампу.

Нам придётся иметь дело с продолжающимся вмешательством России в наши выборы, это постоянная угроза демократии США и других стран, заявила политик в ходе онлайн-заседания Атлантического совета.

Трамп обвинил демократов США во вмешательстве в американские выборы

Американский лидер также убеждён, что Россия и Китай будут не рады его избранию.

По словам Клинтон, о желании Москвы помочь Трампу говорит последний доклад разведсообщества. Доказательств своего мнения она не привела.

Ранее бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн пообещал рассказать, как тот выиграл выборы с помощью России.

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