Хиллари Клинтон уверена, что Россия помогает Трампу переизбраться

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон уверена, что Россия пытается помочь переизбраться нынешнему американскому президенту Дональду Трампу.
— Нам придётся иметь дело с продолжающимся вмешательством России в наши выборы, это постоянная угроза демократии США и других стран, — заявила политик в ходе онлайн-заседания Атлантического совета.
Трамп обвинил демократов США во вмешательстве в американские выборыАмериканский лидер также убеждён, что Россия и Китай будут не рады его избранию.
По словам Клинтон, о желании Москвы помочь Трампу говорит последний доклад разведсообщества. Доказательств своего мнения она не привела.
Ранее бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн пообещал рассказать, как тот выиграл выборы с помощью России.