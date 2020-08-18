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Эксперт рассказала, зачем включать на смартфоне режим "в полёте" на земле

Например, с его помощью можно без помех играть в мобильные игры.

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Режим "в полёте" на смартфонах можно с пользой включать и на земле. Он поможет с подключением к интернету, а также даст возможность сохранить заряд. Об этом рассказала операционный директор Gamesup42 Ольга Тимофеева.

Изначально режим был разработан для пассажиров на борту, чтобы те не создавали помех датчикам и электронике самолёта. Но он имеет несколько не всем известных преимуществ.

Если телефон не может подключиться к Wi-Fi в кафе из-за плохого сигнала от роутера или не может переключиться на сеть со стабильным сигналом, можно просто включить на секунду режим "в полёте", а не перезагружать телефон, — приводит слова эксперта агентство "Прайм".

Этим же способом можно воспользоваться при плохом подключении к сотовой сети.

Эксперт рассказал о "секретных" кодах управления смартфоном

С их помощью можно проверить баланс, узнать данные SIM-карты или экстренно выключить устройство.

Кроме того, режим помогает сохранить заряд устройства, когда оно почти разрядилось. Для этого также рекомендуется выключить геолокацию.

Также функция "в полёте" подойдёт для полного погружения в мобильные игры, отмечает эксперт. Она позволит на время отвлечься от уведомлений и назойливой рекламы.

Родителям маленьких детей тоже стоит обратить внимание на данный режим, ведь последствия попадания смартфона в руки ребёнка будет легче устранить, когда он включён.

Ранее эксперт объяснил, почему режим инкогнито не обезопасит при посещении нежелательных сайтов.

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