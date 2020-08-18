Врачи объяснили, кому опасно есть яблоки

По содержанию углеводов одно яблоко равно толстому куску хлеба, поэтому употребление этих фруктов опасно для людей, страдающих диабетом и ожирением, отмечают врачи.

Здоровому человеку можно употреблять по 2–3 плода в день после основного приёма пищи. Содержащиеся в них вещества улучшают кровоток и помогают избежать гипоксии и сердечно-сосудистых заболеваний.

— Самое большое достоинство яблок в том, что этот плод является рекордсменом по содержанию железа. А железо необходимо для кроветворения, для поддержания достаточного количества эритроцитов, красной части нашей крови, которая переносит кислород, питает органы и ткани, — пояснила врач-эндокринолог Залина Гусова в интервью РИА "Новости".

Она добавила, что особенно полезно это для людей, страдающих заболеваниями лёгких. Кроме того, весьма полезна яблочная кожура — она содержит противовоспалительные вещества, пектин, который улучшает пищеварение, и витамины для здоровья кожи, ногтей и волос. А вот в косточках много йода и синильной кислоты, поэтому больше трёх-четырёх штук употреблять не рекомендуется.

Диетолог Алексей Калинчев посоветовал избегать соков, ведь они повышают уровень сахара в крови. Тем, кто не любит плоды в естественном виде, можно есть пюре или запечённые фрукты — они не вызывают обострения гастрита из-за разрушения клетчатки.