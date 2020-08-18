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Опрос: У каждого пятого ребёнка в России есть личная банковская карта

Большая часть родителей выделяет детям на карманные расходы около трёх тысяч рублей в месяц.

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Каждый пятый российский ребёнок (19%) имеет личную банковскую карту или счёт, сообщает ТАСС со ссылкой на опрос банка "Открытие".

Чаще всего открывают счета и карты детям жители Северо-Западного округа (24%), а также на Урале и в Сибири (по 23%), реже всего — в Дальневосточном и Северо-Кавказском федеральных округах (по 9%), говорится в исследовании.

Также отмечается, что у 44% российских семей есть отдельный бюджет на ребёнка. Здесь лидирует Московский регион (52%), в аутсайдерах — Урал (33%).

В Минфине рассказали, с какого возраста можно давать детям карманные деньги

Обучать детей финансовой грамотности предлагают в дошкольном возрасте, когда они учатся читать, писать и познают мир.

22% взрослых готовы дать возможность делать покупки самостоятельно ребятам 7–10 лет, 29% — 10–13 лет, 26% — 13–16, и лишь 4% полагают, что деньги сами могут тратить даже дошкольники.

Большая часть респондентов (48%) выделяет на карманные расходы детям три тысячи рублей в месяц, 34% дают до пяти тысяч, 10% — от 5 до 10 тысяч (при этом в Москве таких семей 19%). От 10 до 15 тысяч рублей получают дети 2% опрошенных.

Ранее специалист назвала симптомы у ребёнка, при которых ему необходим психолог.

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