Трамп сообщил, что во вторник помилует "одного очень важного человека", но не Сноудена

Президент США Дональд Трамп заявил, что во вторник помилует одного "очень и очень важного человека". Об этом сообщили журналисты президентского пула.

При этом глава Белого дома не стал раскрывать имя, но известно, что это будет не Эдвард Сноуден и не экс-советник президента по национальной безопасности Майкл Флинн.