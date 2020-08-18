Трамп сообщил, что во вторник помилует "одного очень важного человека", но не Сноудена

Президент США Дональд Трамп заявил, что во вторник помилует одного "очень и очень важного человека". Об этом сообщили журналисты президентского пула.
При этом глава Белого дома не стал раскрывать имя, но известно, что это будет не Эдвард Сноуден и не экс-советник президента по национальной безопасности Майкл Флинн.
Трамп специальным указом освободил экс-советника Стоуна от тюремного срока и штрафаВ 2019 году политический консультант был приговорён к четырём годам тюрьмы за дачу ложных показаний.
Напомним, ранее Трамп заявил, что изучит возможность помилования бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) Сноудена, получившего политическое убежище в России.