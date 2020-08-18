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Трамп сообщил, что во вторник помилует "одного очень важного человека", но не Сноудена

Хотя несколько дней назад американский лидер заявил, что изучит возможность помилования бывшего агента АНБ.

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Президент США Дональд Трамп заявил, что во вторник помилует одного "очень и очень важного человека". Об этом сообщили журналисты президентского пула.

При этом глава Белого дома не стал раскрывать имя, но известно, что это будет не Эдвард Сноуден и не экс-советник президента по национальной безопасности Майкл Флинн.

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В 2019 году политический консультант был приговорён к четырём годам тюрьмы за дачу ложных показаний.

Напомним, ранее Трамп заявил, что изучит возможность помилования бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) Сноудена, получившего политическое убежище в России.

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