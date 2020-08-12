Специалист назвала симптомы у ребёнка, при которых ему необходим психолог

Нарушение сна и неадекватная реакция на обыденные ситуации могут свидетельствовать о том, что ребёнка стоит показать педиатру или психологу. Об этом рассказала академик Российской академии образования, главный научный сотрудник Института возрастной физиологии Марьяна Безруких.
— Если нарушается сон — это один из признаков токсической реакции на стресс. Если появляются неадекватные реакции, когда ребёнок плачет по поводу и без повода, когда любой пустяк становится мировой проблемой и ребёнка невозможно успокоить, — приводит её слова РИА "Новости".
Кроме того, к симптомам относятся головные боли и боли в животе, навязчивые движения вроде тиков, подёргиваний или выкручивания рук.
Нейропсихолог назвала продукты, способные улучшать или ухудшать настроениеВ некоторых из них содержатся витамины, которые помогают организму регулировать уровень гормонов.
Однако чаще всего эти признаки не проявляются в спокойном состоянии, а выходят наружу только в стрессовой ситуации. Также токсический стресс грозит обострением уже существующих хронических заболеваний у ребёнка.
Кроме того, следует задуматься о походе к врачу, когда ребёнок отказывается заниматься учёбой и ни с кем не хочет взаимодействовать.
Одна проблема за другой. Психотерапевт рассказал, как побороть выгорание из-за стрессаМедики отмечают, что алкоголь лишь усугубит ситуацию.
Как уточнила Безруких, выписывать самостоятельно какие-либо препараты нельзя, так как они могут вызвать парадоксальную реакцию. Во всех случаях необходимо медицинское сопровождение специалистов.
Самостоятельно родители могут лишь устранить причины стрессовых ситуаций. Наладить ребёнку режим дня и питания, а также организовать регулярную физическую активность.