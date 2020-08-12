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Специалист назвала симптомы у ребёнка, при которых ему необходим психолог

По словам эксперта, чаще всего тревожные признаки проявляются в стрессовой ситуации.

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Фото © Pixabay

Нарушение сна и неадекватная реакция на обыденные ситуации могут свидетельствовать о том, что ребёнка стоит показать педиатру или психологу. Об этом рассказала академик Российской академии образования, главный научный сотрудник Института возрастной физиологии Марьяна Безруких.

Если нарушается сон — это один из признаков токсической реакции на стресс. Если появляются неадекватные реакции, когда ребёнок плачет по поводу и без повода, когда любой пустяк становится мировой проблемой и ребёнка невозможно успокоить, — приводит её слова РИА "Новости".

Кроме того, к симптомам относятся головные боли и боли в животе, навязчивые движения вроде тиков, подёргиваний или выкручивания рук.

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В некоторых из них содержатся витамины, которые помогают организму регулировать уровень гормонов.

Однако чаще всего эти признаки не проявляются в спокойном состоянии, а выходят наружу только в стрессовой ситуации. Также токсический стресс грозит обострением уже существующих хронических заболеваний у ребёнка.

Кроме того, следует задуматься о походе к врачу, когда ребёнок отказывается заниматься учёбой и ни с кем не хочет взаимодействовать.

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Медики отмечают, что алкоголь лишь усугубит ситуацию.

Как уточнила Безруких, выписывать самостоятельно какие-либо препараты нельзя, так как они могут вызвать парадоксальную реакцию. Во всех случаях необходимо медицинское сопровождение специалистов.

Самостоятельно родители могут лишь устранить причины стрессовых ситуаций. Наладить ребёнку режим дня и питания, а также организовать регулярную физическую активность.

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