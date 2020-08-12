Специалист назвала симптомы у ребёнка, при которых ему необходим психолог

Нарушение сна и неадекватная реакция на обыденные ситуации могут свидетельствовать о том, что ребёнка стоит показать педиатру или психологу. Об этом рассказала академик Российской академии образования, главный научный сотрудник Института возрастной физиологии Марьяна Безруких.

— Если нарушается сон — это один из признаков токсической реакции на стресс. Если появляются неадекватные реакции, когда ребёнок плачет по поводу и без повода, когда любой пустяк становится мировой проблемой и ребёнка невозможно успокоить, — приводит её слова РИА "Новости".

Кроме того, к симптомам относятся головные боли и боли в животе, навязчивые движения вроде тиков, подёргиваний или выкручивания рук.

Однако чаще всего эти признаки не проявляются в спокойном состоянии, а выходят наружу только в стрессовой ситуации. Также токсический стресс грозит обострением уже существующих хронических заболеваний у ребёнка.

Кроме того, следует задуматься о походе к врачу, когда ребёнок отказывается заниматься учёбой и ни с кем не хочет взаимодействовать.

Как уточнила Безруких, выписывать самостоятельно какие-либо препараты нельзя, так как они могут вызвать парадоксальную реакцию. Во всех случаях необходимо медицинское сопровождение специалистов.