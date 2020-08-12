Трамп оценил свои шансы победить на выборах Джорджа Вашингтона

Действующий президент США Дональд Трамп оценил свои шансы обойти на выборах первого американского лидера Джорджа Вашингтона. В беседе с радиоведущим Хью Хьюиттом Трамп заявил, что Вашингтону было бы сложно победить его, если бы голосование состоялось до пандемии коронавируса и последующего падения рейтинга нынешнего главы Белого дома.
Trump’s Latest Quote - “George Washington Would Have Had A Tough Time Beating Me. What Do You Think America? pic.twitter.com/KswQ3DyJyt— Jon-Christopher Bua (@JCBua) August 11, 2020
— Вашингтону было бы трудно победить меня до того, как пришла китайская чума, — цитирует Трампа The Hill.
Промахнулся на десятилетия. Трамп назвал пандемию 1918 года причиной окончания Второй мировой войныЭто далеко не первый раз, когда президент США попал в неловкую ситуацию.
Джордж Вашингтон занимал пост президента США с 1789 по 1797 год. Он является одним из отцов — основателей Америки. Портрет Вашингтона высечен на знаменитой скале Рашмор. СМИ сообщили, что Трамп тоже хотел попасть, но сам он это опровергает. А вот Канье Уэст честно признаётся.