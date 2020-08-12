Трамп оценил свои шансы победить на выборах Джорджа Вашингтона

Действующий президент США Дональд Трамп оценил свои шансы обойти на выборах первого американского лидера Джорджа Вашингтона. В беседе с радиоведущим Хью Хьюиттом Трамп заявил, что Вашингтону было бы сложно победить его, если бы голосование состоялось до пандемии коронавируса и последующего падения рейтинга нынешнего главы Белого дома.

Trump’s Latest Quote - “George Washington Would Have Had A Tough Time Beating Me. What Do You Think America? pic.twitter.com/KswQ3DyJyt — Jon-Christopher Bua (@JCBua) August 11, 2020

— Вашингтону было бы трудно победить меня до того, как пришла китайская чума, — цитирует Трампа The Hill.