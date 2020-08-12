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Трамп оценил свои шансы победить на выборах Джорджа Вашингтона

Первый американский лидер возглавлял страну в конце XVIII века.

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Действующий президент США Дональд Трамп оценил свои шансы обойти на выборах первого американского лидера Джорджа Вашингтона. В беседе с радиоведущим Хью Хьюиттом Трамп заявил, что Вашингтону было бы сложно победить его, если бы голосование состоялось до пандемии коронавируса и последующего падения рейтинга нынешнего главы Белого дома.

Вашингтону было бы трудно победить меня до того, как пришла китайская чума, — цитирует Трампа The Hill.

Промахнулся на десятилетия. Трамп назвал пандемию 1918 года причиной окончания Второй мировой войны

Это далеко не первый раз, когда президент США попал в неловкую ситуацию.

Джордж Вашингтон занимал пост президента США с 1789 по 1797 год. Он является одним из отцов — основателей Америки. Портрет Вашингтона высечен на знаменитой скале Рашмор. СМИ сообщили, что Трамп тоже хотел попасть, но сам он это опровергает. А вот Канье Уэст честно признаётся.

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