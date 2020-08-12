Один из самых разыскиваемых преступников Европы арестован в Испании

В Испании арестован один из самых разыскиваемых преступников Европы, скрывавшийся более 20 лет. Об этом сообщается на сайте полиции страны.

В 1999 году в возрасте 18 лет он попытался ограбить дом 70-летней женщины в Люксембурге, однако был замечен жертвой. В ответ преступник ударил её молотком по голове и сжёг облитое спиртом тело, чтобы скрыть улики.

Злоумышленник был объявлен в розыск, и лишь недавно правоохранителям удалось выяснить его местонахождение. Последние восемь лет преступник проживал в городе Пунта-Умбрия в испанской провинции Уэльва. Эту информацию полиции передал один из жителей страны.

Арестованный считался самым разыскиваемым преступником в Люксембурге и одним из самых разыскиваемых в Европе.