Один из самых разыскиваемых преступников Европы арестован в Испании

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В Испании арестован один из самых разыскиваемых преступников Европы, скрывавшийся более 20 лет. Об этом сообщается на сайте полиции страны.
В 1999 году в возрасте 18 лет он попытался ограбить дом 70-летней женщины в Люксембурге, однако был замечен жертвой. В ответ преступник ударил её молотком по голове и сжёг облитое спиртом тело, чтобы скрыть улики.
В Гонконге арестовали "главного организатора" прошлогодних акций протестаВместе с ним были арестованы двое его сыновей.
Злоумышленник был объявлен в розыск, и лишь недавно правоохранителям удалось выяснить его местонахождение. Последние восемь лет преступник проживал в городе Пунта-Умбрия в испанской провинции Уэльва. Эту информацию полиции передал один из жителей страны.
Арестованный считался самым разыскиваемым преступником в Люксембурге и одним из самых разыскиваемых в Европе.
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