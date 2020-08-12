Безопасность и удобство. Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору школьной формы

Школьная форма должна в первую очередь сохранять детское здоровье, ведь в ней ученики проводят по пять-шесть часов в день. Памятку по выбору одежды подготовил Роспотребнадзор, сообщается на сайте ведомства.

— В идеале одежда должна формировать комфортный для ребёнка микроклимат так называемого пододёжного пространства — это температура тела, влажность, паро- и воздухопроницаемость, — сказано в записи.

Специалисты рекомендуют приобретать одежду из натуральных тканей — хлопка и льна для осеннего и весеннего времени, а для зимы подойдут шерсть и кашемир. А вот синтетику лучше избегать, так как она может стать опасной для ребёнка.

Также ведомство обозначило несколько важных моментов, на которые следует обращать внимание при покупке.

Нужно изучить ярлычок с данными производителя и составом ткани, а также обратить внимание на символы. Если на ярлыке указана химчистка, от такой формы лучше отказаться.

От изделия не должен исходить резкий запах, ведь его наличие может свидетельствовать о содержании вредных или даже опасных химических веществ, используемых при окраске.

Гарантией безопасности формы является наличие декларации о соответствии на данное изделие или сертификата соответствия. Данные документы продавец обязан предъявить покупателю по первому требованию.

Ну и не стоит забывать, что ребёнку в форме в первую очередь должно быть удобно. Одежда должна соответствовать его размерам.