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Жёлтый уровень опасности и кратковременные дожди ждут москвичей 12 августа

Температура днём не превысит 18 градусов тепла.

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Облачная погода с прояснениями и кратковременные дожди ждут жителей Москвы 12 августа. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В дневное время в столице воздух прогреется до 16–18 градусов тепла, а ночью температура упадёт до десяти градусов.

В Подмосковье днём ожидается от 14 до 19 градусов тепла. Ночью похолодает до 7–12 градусов.

Синоптики пообещали Москве продолжительное похолодание

На этой неделе европейскую часть России накроет северный циклон.

Ветер будет северного и северо-западного направления со скоростью 5–10 метров в секунду, однако его порывы могут доходить до 15 метров в секунду. Из-за этого с 9:00 среды до 21:00 четверга объявлен жёлтый уровень опасности.

Атмосферное давление в регионе составит 746 мм ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда в Москве закончится купальный сезон.

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