Жёлтый уровень опасности и кратковременные дожди ждут москвичей 12 августа

Облачная погода с прояснениями и кратковременные дожди ждут жителей Москвы 12 августа. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В дневное время в столице воздух прогреется до 16–18 градусов тепла, а ночью температура упадёт до десяти градусов.

В Подмосковье днём ожидается от 14 до 19 градусов тепла. Ночью похолодает до 7–12 градусов.

Ветер будет северного и северо-западного направления со скоростью 5–10 метров в секунду, однако его порывы могут доходить до 15 метров в секунду. Из-за этого с 9:00 среды до 21:00 четверга объявлен жёлтый уровень опасности.

Атмосферное давление в регионе составит 746 мм ртутного столба.