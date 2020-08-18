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Иммунолог рассказал о риске повторного заболевания коронавирусом

Отчасти вероятность этого зависит от числа случаев инфекции в конкретном регионе.

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Фото © Pixabay

Врач-иммунолог Николай Крючков считает, что повторное заболевание коронавирусной инфекцией может наступить через два-три месяца после первого случая.

У ряда людей уровень антител очень быстро падает после того, как они переболели. Проходит два-три месяца, и уровень антител становится слишком маленьким, — сказал Крючков в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Доктор уточнил, что специалисты пока не определили причину этого явления.

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Такое открытие сделали в Институте органической химии имени Н.Д. Зелинского.

По словам Крючкова, сроки повторного инфицирования зависят от того, как долго высокий уровень антител продержится в организме. При этом у большинства этот период времени довольно длительный. Также, отметил иммунолог, риск зависит от числа случаев коронавируса в конкретном регионе.

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