"Очередной триумф коммунизма". В Испании по ошибке назвали российскую вакцину от коронавируса советской

— Кроме того, на уровне ЕС оцениваются другие вакцины, некоторые из них разрабатываются в Европе, другие в США, и которые производятся в Китае и Советском Союзе, если они решат продавать их в Европе, — сказал он журналистам, затем ещё раз добавив, что информация была "в советских исследованиях".