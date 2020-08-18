Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 августа 2020, 21:22

"Очередной триумф коммунизма". В Испании по ошибке назвали российскую вакцину от коронавируса советской

Этот ляп местного чиновника вызвал массу иронии в соцсетях.

Директор Координационного центра предупреждений и чрезвычайных ситуаций Испании Фернандо Симон оговорился в ходе пресс-конференции и назвал российскую вакцину от коронавируса советской.

Кроме того, на уровне ЕС оцениваются другие вакцины, некоторые из них разрабатываются в Европе, другие в США, и которые производятся в Китае и Советском Союзе, если они решат продавать их в Европе, — сказал он журналистам, затем ещё раз добавив, что информация была "в советских исследованиях".

Президент Мексики заявил о готовности первым испытать российскую вакцину от коронавируса
Президент Мексики заявил о готовности первым испытать российскую вакцину от коронавируса

В ответ на оговорку в соцсетях появились шутки и ироничные видео, пользователи посоветовали Симону вспомнить "Пруссию и Австро-Венгрию" и поинтересовались, почему испанскому политику не удалось расстаться с СССР.

Фернандо Симон воскресил Советский Союз, как я могу не любить его?

David Sánchez

Фернандо Симон только что сказал, что в Советском Союзе будет вакцина против CoViD19. Очередной триумф коммунизма

hozmarxista

Часть пользователей, однако, не разделила позицию шутников и призвала серьёзно отнестись к заявлению, сочтя ляп некой политической риторикой Санчеса. Другие посоветовали перестать смеяться и посочувствовать ему, поскольку испанец находится на передовой борьбы с коронавирусом.

Напомним, что 11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Как отметил глава государства, препарат себя хорошо зарекомендовал, а одна из его дочерей испытала вакцину на себе. О готовности купить вакцину у России уже заявили в Монголии и во Вьетнаме. Внимание на российскую разработку обратили и в Сербии — президент страны Александр Вучич заявил о готовности первым испытать вакцину.

BannerImage

Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Дарья Хомякова
  • Новости
  • Испания
  • СССР
  • В мире
  • Коронавирус
  • Медицина
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar