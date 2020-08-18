"Очередной триумф коммунизма". В Испании по ошибке назвали российскую вакцину от коронавируса советской
Этот ляп местного чиновника вызвал массу иронии в соцсетях.
Директор Координационного центра предупреждений и чрезвычайных ситуаций Испании Фернандо Симон оговорился в ходе пресс-конференции и назвал российскую вакцину от коронавируса советской.
— Кроме того, на уровне ЕС оцениваются другие вакцины, некоторые из них разрабатываются в Европе, другие в США, и которые производятся в Китае и Советском Союзе, если они решат продавать их в Европе, — сказал он журналистам, затем ещё раз добавив, что информация была "в советских исследованиях".
В ответ на оговорку в соцсетях появились шутки и ироничные видео, пользователи посоветовали Симону вспомнить "Пруссию и Австро-Венгрию" и поинтересовались, почему испанскому политику не удалось расстаться с СССР.
Fernando Simón BASADISIMO https://t.co/tBoVAdy5cD— Rodrigues Muaj krenarie në Shqipëri (@aless_snow) August 17, 2020
Фернандо Симон воскресил Советский Союз, как я могу не любить его?
Фернандо Симон только что сказал, что в Советском Союзе будет вакцина против CoViD19. Очередной триумф коммунизма
Часть пользователей, однако, не разделила позицию шутников и призвала серьёзно отнестись к заявлению, сочтя ляп некой политической риторикой Санчеса. Другие посоветовали перестать смеяться и посочувствовать ему, поскольку испанец находится на передовой борьбы с коронавирусом.
Напомним, что 11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Как отметил глава государства, препарат себя хорошо зарекомендовал, а одна из его дочерей испытала вакцину на себе. О готовности купить вакцину у России уже заявили в Монголии и во Вьетнаме. Внимание на российскую разработку обратили и в Сербии — президент страны Александр Вучич заявил о готовности первым испытать вакцину.
Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев