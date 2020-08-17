Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Глава Калмыкии Бату Хасиков вылечился от коронавирусной инфекции

Он уже вернулся к работе в обычном режиме.

52
Post cover

Бату Хасиков. Фото © ТАСС / Валерий Матыцин

Глава Калмыкии Бату Хасиков вылечился от коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его пресс-службу.

Выздоровел с сегодняшнего дня (17 августа. — Прим. Лайфа) официально приступил к работе, — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что Хасиков сдал два теста, которые показали отрицательный результат.

Коронавирус поразил 95% лёгких. В Подмосковье вылечили, казалось, безнадёжно больную россиянку

После реанимации пациентка потеряла 13 килограммов веса и не могла самостоятельно передвигаться.

Напомним, 5 августа глава Калмыкии сообщил, что его тест на CoViD-19 показал положительный результат. Он провёл курс лечения в больнице, после чего отправился на домашнее лечение. Болезнь у главы региона протекала в лёгкой форме.

Ранее стало известно, что коронавирусом заболела блогер Саша Спилберг.

Выбор редакции

Loading...