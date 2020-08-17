Глава Калмыкии Бату Хасиков вылечился от коронавирусной инфекции

Глава Калмыкии Бату Хасиков вылечился от коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его пресс-службу.
— Выздоровел с сегодняшнего дня (17 августа. — Прим. Лайфа) официально приступил к работе, — рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что Хасиков сдал два теста, которые показали отрицательный результат.
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Напомним, 5 августа глава Калмыкии сообщил, что его тест на CoViD-19 показал положительный результат. Он провёл курс лечения в больнице, после чего отправился на домашнее лечение. Болезнь у главы региона протекала в лёгкой форме.
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