Глава Калмыкии Бату Хасиков вылечился от коронавирусной инфекции

Глава Калмыкии Бату Хасиков вылечился от коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его пресс-службу.

— Выздоровел с сегодняшнего дня (17 августа. — Прим. Лайфа) официально приступил к работе, — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что Хасиков сдал два теста, которые показали отрицательный результат.

Напомним, 5 августа глава Калмыкии сообщил, что его тест на CoViD-19 показал положительный результат. Он провёл курс лечения в больнице, после чего отправился на домашнее лечение. Болезнь у главы региона протекала в лёгкой форме.