В Калифорнии впервые за пять лет мужчина заболел чумой

В Калифорнии впервые с 2015 года выявлен случай заражения чумой, сообщает телеканал KTLA.

Заболевание зафиксировано в городе Саут-Лейк-Тахо округа Эльдорадо. Тест местного жителя показал положительный результат, пациент находится под наблюдением врачей.

Представители здравоохранения полагают, что мужчину, возможно, укусила инфицированная блоха, когда он выгуливал собаку на берегу реки. Редкое, но потенциально смертельное инфекционное заболевание чаще всего передаётся именно блохами, которые заразились от инфицированных белок и бурундуков. При раннем обнаружении чуму можно лечить антибиотиками.

Симптомы чумы включают жар, тошноту, слабость и увеличение лимфатических узлов. Обычно они проявляются в течение двух недель после контакта с возбудителем. По словам официальных лиц, в период с 2016 по 2019 год в округе Эльдорадо болезнь обнаружили у 20 грызунов.