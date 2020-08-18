Кузнецова рассказала о ходе вывоза российских детей из Сирии

Во вторник в России приземлился самолёт с 26 ребятами на борту.

С территории Дамаска вывезены практически все российские дети, следом планируется вывоз ребят из неподконтрольного властям лагеря аль-Холь. Об этом журналистам сообщила уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова.

— Сейчас мы уже можем говорить, что практически все дети из Дамаска вывезены, осталось ещё совсем немного, — рассказала Кузнецова, уточнив, что у части ребят были взяты пробы ДНК.

Всем вывезенным детям от года до шести лет. По словам омбудсмена, двое из них, которым по годику, ещё не говорят.

С руководством неподконтрольного властям Сирии лагеря уже проводились встречи и переговоры по вывозу детей. В ближайшее время планируется три-четыре рейса.

— К сожалению, из-за распространения коронавирусной инфекции доступ к детям был ограничен, но документы готовы все. Списки переданы, есть договорённость, что мы их заберём, — добавила детский омбудсмен.

Всего из зон боевых действий на Ближнем Востоке в Россию вернулось уже 157 детей — 35 из Сирии и 122 из Ирака.