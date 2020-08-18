Кузнецова рассказала о ходе вывоза российских детей из Сирии

С территории Дамаска вывезены практически все российские дети, следом планируется вывоз ребят из неподконтрольного властям лагеря аль-Холь. Об этом журналистам сообщила уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова.
— Сейчас мы уже можем говорить, что практически все дети из Дамаска вывезены, осталось ещё совсем немного, — рассказала Кузнецова, уточнив, что у части ребят были взяты пробы ДНК.
Всем вывезенным детям от года до шести лет. По словам омбудсмена, двое из них, которым по годику, ещё не говорят.
Лавров рассказал, сколько россиян находятся за границейС середины марта вывозными рейсами на родину вернулось 275 тысяч человек.
С руководством неподконтрольного властям Сирии лагеря уже проводились встречи и переговоры по вывозу детей. В ближайшее время планируется три-четыре рейса.
— К сожалению, из-за распространения коронавирусной инфекции доступ к детям был ограничен, но документы готовы все. Списки переданы, есть договорённость, что мы их заберём, — добавила детский омбудсмен.
Всего из зон боевых действий на Ближнем Востоке в Россию вернулось уже 157 детей — 35 из Сирии и 122 из Ирака.
Напомним, ранее на подмосковном аэродроме Чкаловский приземлился самолёт с 26 российскими детьми, вывезенными из Сирии.