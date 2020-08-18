Светофоры не работают, машины плывут. Благовещенск затопило, введён режим ЧС — видео

Режим ЧС введён в Благовещенске после продолжительных дождей. Такое решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям, сообщается на сайте администрации города.

— Принято решение о введении в городе режима ЧС и открытии ПВР (пунктов временного размещения жителей на случай наводнения). Сильный ливень в областном центре шёл всю ночь, — сказано в записи.

По данным Амурского гидрометцентра, в Благовещенске за 24 часа выпал 81 мм осадков при месячной норме 125 мм.

В результате разгула непогоды в городе и посёлках рядом с ним повалены деревья, размыты дороги и улицы, частично не работают светофоры. Жителей села Верхнеблаговещенское готовят к эвакуации.

Ночью без электричества остались 55 многоквартирных домов. Также были затоплены три детских сада. Кроме того, в воде оказались территории некоторых школ.

Все коммунальные службы направлены на устранение последствий ливня. Техника откачивает воду на социально значимых объектах и дорогах.