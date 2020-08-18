Светофоры не работают, машины плывут. Благовещенск затопило, введён режим ЧС — видео

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Режим ЧС введён в Благовещенске после продолжительных дождей. Такое решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям, сообщается на сайте администрации города.
— Принято решение о введении в городе режима ЧС и открытии ПВР (пунктов временного размещения жителей на случай наводнения). Сильный ливень в областном центре шёл всю ночь, — сказано в записи.
Дороги-реки, снесённые дома и мосты. Ливни затопили уральский город, введён режим ЧС — видеоВ результате удара стихии подтоплено около 200 домов.
По данным Амурского гидрометцентра, в Благовещенске за 24 часа выпал 81 мм осадков при месячной норме 125 мм.
В результате разгула непогоды в городе и посёлках рядом с ним повалены деревья, размыты дороги и улицы, частично не работают светофоры. Жителей села Верхнеблаговещенское готовят к эвакуации.
В Москве из-за ливней затопило дороги и некоторые дома. Коммунальщики перешли в режим повышенной готовности — видеоСиноптики при этом спрогнозировали, что в столице выпадет до 20 мм осадков.
Ночью без электричества остались 55 многоквартирных домов. Также были затоплены три детских сада. Кроме того, в воде оказались территории некоторых школ.
Все коммунальные службы направлены на устранение последствий ливня. Техника откачивает воду на социально значимых объектах и дорогах.
Напомним, нынешним летом в Благовещенске уже вводили режим ЧС после прошедшего "тропического" ливня. Тогда за 12 часов выпало 82 мм осадков. Это 90% от нормы июня.