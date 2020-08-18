Тепло и малооблачно. Гидрометцентр рассказал о погоде в Москве 18 августа

До плюс 23 градусов тепла и малооблачная погода ждут москвичей 18 августа. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В дневное время столбики термометра поднимутся до 21–23 градусов, а вот ночью упадут до восьми.

В Подмосковье днём также ожидается тёплая погода, температура будет в районе 18–23 градусов, но ночью опустится до пяти.

Ветер ожидается переменных направлений со скоростью 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление — в районе 746 мм рт. ст.