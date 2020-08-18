ВЦИОМ: Идеи Греты Тунберг поддерживает 12% россиян

Исследование ВЦИОМа показало, что 12% россиян разделяют идеи шведской экоактивистки Греты Тунберг и полагают, что следует сократить активное потребление ради улучшения экологии.

— Только 12% наших соотечественников считают, что каждый должен существенно сократить потребление различных ресурсов для борьбы с глобальным потреблением. Именно такова доля сторонников "мира Греты Тунберг" в России, — цитирует данные опроса ТАСС.

Отмечается, что большинство россиян не верят в то, что климатическую ситуацию можно изменить за счёт отказа от активного потребления. 43% наших сограждан уверены, что экологические инициативы должны исходить от власти к народу, за счёт принятия законодательных актов и контроля ресурсов.

Каждый четвёртый опрошенный признался в том, что пандемия заставила его задуматься о климатических проблемах больше, чем раньше. Ещё 29% считают, что после её завершения люди больше времени будут уделять экологии.

Для улучшения ситуации россияне готовы экономить воду (43%) и электроэнергию (59%). Ещё 16% согласны отказаться от использования кондиционеров. Однако не пользоваться личным транспортом большинство жителей страны не готовы (62%). При этом 85% жителей москвичей и петербуржцев считают, что проблема выхлопных газов в городах стоит очень остро.