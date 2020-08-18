Учёные выяснили, что люди с депрессией тяжелее болеют коронавирусом

Международная группа учёных нашла подтверждение теории, согласной которой у людей с подтверждёнными психиатрическими диагнозами коронавирус протекает тяжелее. Препринт исследования опубликован на портале MedRxiv.

Специалисты из Сычуаньского университета, Каролинского института и Университета Исландии проанализировали данные 421 тысячи человек, среди которых 50 815 имели психические расстройства. Оказалось, что эти проблемы приводят к изменению иммунных реакций, неоптимальному поведению и неспособности применять стратегии смягчения последствий пандемии.

По словам врача-инфекциониста Елены Беловой, таким людям труднее соблюдать социальную дистанцию, правильно носить маски и ограничивать контакты.

— Принимаемые для лечения психических расстройств препараты также могут оказывать негативное влияние в том числе на иммунную систему, — приводят слова медика "Известия".

Самым опасным расстройством специалисты назвали депрессию. Именно при ней CoViD-19 протекает тяжелее всего.