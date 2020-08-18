Министр энергетики России заразился коронавирусом

Министр энергетики России Александр Новак заразился коронавирусом. Об этом во время заседания правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока в Благовещенске сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

— К сожалению, Александр Валентинович Новак заболел коронавирусом. Давайте пожелаем ему от всей души выздоровления. Он прилетел, собственно говоря, и улетел в Москву, не приняв участие. Дай бог ему здоровья, — заявил глава правительства.