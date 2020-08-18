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Министр энергетики России заразился коронавирусом

Как уточнили в ведомстве, Александр Новак переносит заболевание бессимптомно.

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Министр энергетики РФ Александр Новак. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Министр энергетики России Александр Новак заразился коронавирусом. Об этом во время заседания правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока в Благовещенске сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

К сожалению, Александр Валентинович Новак заболел коронавирусом. Давайте пожелаем ему от всей души выздоровления. Он прилетел, собственно говоря, и улетел в Москву, не приняв участие. Дай бог ему здоровья, — заявил глава правительства.

Глава Калмыкии заразился коронавирусом

Бату Хасиков продолжает работу в дистанционном режиме.

Как сообщал Лайф, ранее также заболевание было выявлено у одной из балерин Большого театра.

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