Учёные: Коронавирус мог возникнуть 8 лет назад, и рынок тут ни при чём

К такому выводу пришли вирусологи после тщательного изучения данных о загадочной смерти китайских шахтёров в 2012 году.
Есть такая американская исследовательская организация — Bioscience Resource Project. Как следует из названия, занимается естественными науками. Основали её вирусолог Джонатан Латэм (Jonathan R Latham) и микробиолог Эллисон Уилсон (Allison K Wilson). Они же руководят редакцией Independent Science News, где публикуют результаты своей научной работы.
Так вот, 15 июля 2020 года у них вышла очень любопытная статья. В ней говорится, что в апреле 2012 года в Китае заболели шестеро шахтёров. И трое из них умерли. Сообщается, что все они трудились на шахте в Моцзян-Ханийском автономном уезде, это провинция Юньнань, юг КНР. Эти места известны как родина знаменитого чая пуэр.
Фото © ТАСС / EPA / YUAN ZHENG CHINA OUT
О тех шахтёрах как раз недавно упоминала Scientific American. Там писали, что умерли двое. В то же время имеется публикация 2014 года в электронной библиотеке Национального центра биотехнологической информации США — NCBI — и в ней информация несколько другая: что шахтёров было трое, что тяжёлую пневмонию неизвестного происхождения у них диагностировали в июне 2012 года и что все трое скончались. А ещё сказано, что шахта была "заброшенной", — и это вызывает вопросы у вышеупомянутых вирусологов, ибо, по их данным, это вовсе не так.
В любом случае, американские учёные уточнили, чем именно занимались в той шахте заболевшие, — они чистили её от фекалий летучих мышей. Вот ещё один материал по этому поводу: здесь говорится, что Моцзянскую шахту облюбовали рукокрылые шести видов. И в том числе прославленные рыжие подковоносы Rhinolophus sinicus, которых считают первоисточником нынешней пандемии.
Летучий вирус. Какие болезни переносят рукокрылые и что с этим делатьМожет быть, вы не знали, но в Москве обитают сотни тысяч летучих мышей. А эти животные, между прочим, славятся как естественный резервуар для всевозможных инфекций. Что, если такой резервуар в квартиру залетит?
А теперь давайте ещё раз просмотрим публикацию NCBI и увидим, что через полгода после того инцидента пещеру исследовали и выявили новый зоонозный патоген. Его назвали Моцзянским вирусом и сочли родственником вируса Нипах и вируса Хендра — они вызывают тяжёлые инфекции, в том числе энцефалит. Их переносят всё те же рукокрылые.
Однако учёные из Bioscience Resource Project обратили внимание на такую деталь: из шахты в уезде Моцзян в 2012–2013 годах извлекли в том числе фрагменты некоего неизученного вируса, обозначенные как BtCoV/4991, и сделали это сотрудники лаборатории Уханьского института вирусологии, которой руководит Ши Чжэнли. Коронавирус прославил 56-летнюю исследовательницу как bat woman — "женщину – летучую мышь" — за то, что ей удалось найти десятки смертоносных вирусов в местах обитания летучих мышей. Её лабораторию мир знает как Shi lab — лабораторию Ши.
Ши Чжэнли, руководитель лаборатории Уханьского института вирусологии. Фото © science.thewire
Интересно, что опубликованная уже после начала пандемии статья уханьских вирусологов в Nature об этом BtCoV/4991 не упоминает вообще — там вместо этого фигурирует вирусный геном RaTG13. Американские коллеги меж тем заверили, что BtCoV/4991 и RaTG13 — звенья одной цепи, а точнее, BtCoV/4991 является частью RaTG13. И вот что, к примеру, писали об этом вирусном геноме эксперты лаборатории Ши.
Анализ показал, что 2019-nCoV (прежнее название SARS-Cov-2, то есть нового коронавируса) во всём геноме очень похож на RaTG13 с общей идентичностью последовательности генома 96,2%... По всем геномным последовательностям RaTG13 является ближайшим родственником 2019-nCoV...
Из статьи уханьских вирусологов, опубликованной в Nature 3 февраля 2020 года
То есть таинственный RaTG13 на 96% совпадает с новым коронавирусом.
Более того, американцы предъявили скриншот электронного письма, в котором уханьская лаборатория подтверждает, что BtCoV/4991 и RaTG13 извлекли из одних и тех же фекалий летучих мышей.
Зверский иммунитет. Учёные раскрыли секрет сверхспособностей летучих мышейПри глубоком "рассмотрении" ДНК рукокрылых стало ясно, каким образом они спокойно переносят инфекции, смертельные для других млекопитающих.
Итого мы имеем:
1) шахтёров, погибших в Моцзяне от непонятной пневмонии восемь лет назад;
2) учёных из уханьской лаборатории, которые брали из этой шахты образцы с неизученными патогенами;
3) найденный в этих образцах вирус, почти во всём идентичный нынешнему ковиду.
Мы не утверждаем, что вирус (SARS-Cov-2. — Прим. Лайфа) был специально создан с помощью методов генной инженерии или в качестве биологического оружия, но наша теория предполагает, что в пандемии сыграли важную причинную роль научные исследования, проводимые лабораторией Ши Чжэнли в WIV (Уханьском институте вирусологии. — Прим. Лайфа)
Из статьи учёных Bioscience Resource Project, опубликованной в Independent Science News
Латэм и Уилсон заявили, что у них накопилось много вопросов. Например, почему ни в публикации 2020 года в Nature, ни в той статье 2016 года, где говорится про BtCoV/4991, Shi lab ни словом не упоминает про шахтёров? Или почему в 2020 году сказано только про RaTG13 без связи с BtCoV/4991? Вирусологи из США сочли это "странным" и даже "ненаучным". По их мнению, такая неясность может быть логичной только в одном случае: если в Ухани пытаются скрыть истинное происхождение нового коронавируса.