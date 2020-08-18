Учёные: Коронавирус мог возникнуть 8 лет назад, и рынок тут ни при чём

К такому выводу пришли вирусологи после тщательного изучения данных о загадочной смерти китайских шахтёров в 2012 году.

Есть такая американская исследовательская организация — Bioscience Resource Project. Как следует из названия, занимается естественными науками. Основали её вирусолог Джонатан Латэм (Jonathan R Latham) и микробиолог Эллисон Уилсон (Allison K Wilson). Они же руководят редакцией Independent Science News, где публикуют результаты своей научной работы.

Так вот, 15 июля 2020 года у них вышла очень любопытная статья. В ней говорится, что в апреле 2012 года в Китае заболели шестеро шахтёров. И трое из них умерли. Сообщается, что все они трудились на шахте в Моцзян-Ханийском автономном уезде, это провинция Юньнань, юг КНР. Эти места известны как родина знаменитого чая пуэр.

Фото © ТАСС / EPA / YUAN ZHENG CHINA OUT

О тех шахтёрах как раз недавно упоминала Scientific American. Там писали, что умерли двое. В то же время имеется публикация 2014 года в электронной библиотеке Национального центра биотехнологической информации США — NCBI — и в ней информация несколько другая: что шахтёров было трое, что тяжёлую пневмонию неизвестного происхождения у них диагностировали в июне 2012 года и что все трое скончались. А ещё сказано, что шахта была "заброшенной", — и это вызывает вопросы у вышеупомянутых вирусологов, ибо, по их данным, это вовсе не так.

В любом случае, американские учёные уточнили, чем именно занимались в той шахте заболевшие, — они чистили её от фекалий летучих мышей. Вот ещё один материал по этому поводу: здесь говорится, что Моцзянскую шахту облюбовали рукокрылые шести видов. И в том числе прославленные рыжие подковоносы Rhinolophus sinicus, которых считают первоисточником нынешней пандемии.

А теперь давайте ещё раз просмотрим публикацию NCBI и увидим, что через полгода после того инцидента пещеру исследовали и выявили новый зоонозный патоген. Его назвали Моцзянским вирусом и сочли родственником вируса Нипах и вируса Хендра — они вызывают тяжёлые инфекции, в том числе энцефалит. Их переносят всё те же рукокрылые.

Однако учёные из Bioscience Resource Project обратили внимание на такую деталь: из шахты в уезде Моцзян в 2012–2013 годах извлекли в том числе фрагменты некоего неизученного вируса, обозначенные как BtCoV/4991, и сделали это сотрудники лаборатории Уханьского института вирусологии, которой руководит Ши Чжэнли. Коронавирус прославил 56-летнюю исследовательницу как bat woman — "женщину – летучую мышь" — за то, что ей удалось найти десятки смертоносных вирусов в местах обитания летучих мышей. Её лабораторию мир знает как Shi lab — лабораторию Ши.

Ши Чжэнли, руководитель лаборатории Уханьского института вирусологии. Фото © science.thewire

Интересно, что опубликованная уже после начала пандемии статья уханьских вирусологов в Nature об этом BtCoV/4991 не упоминает вообще — там вместо этого фигурирует вирусный геном RaTG13. Американские коллеги меж тем заверили, что BtCoV/4991 и RaTG13 — звенья одной цепи, а точнее, BtCoV/4991 является частью RaTG13. И вот что, к примеру, писали об этом вирусном геноме эксперты лаборатории Ши.

Анализ показал, что 2019-nCoV (прежнее название SARS-Cov-2, то есть нового коронавируса) во всём геноме очень похож на RaTG13 с общей идентичностью последовательности генома 96,2%... По всем геномным последовательностям RaTG13 является ближайшим родственником 2019-nCoV... Из статьи уханьских вирусологов, опубликованной в Nature 3 февраля 2020 года

То есть таинственный RaTG13 на 96% совпадает с новым коронавирусом.

Более того, американцы предъявили скриншот электронного письма, в котором уханьская лаборатория подтверждает, что BtCoV/4991 и RaTG13 извлекли из одних и тех же фекалий летучих мышей.

Итого мы имеем:

1) шахтёров, погибших в Моцзяне от непонятной пневмонии восемь лет назад;

2) учёных из уханьской лаборатории, которые брали из этой шахты образцы с неизученными патогенами;

3) найденный в этих образцах вирус, почти во всём идентичный нынешнему ковиду.

Мы не утверждаем, что вирус (SARS-Cov-2. — Прим. Лайфа) был специально создан с помощью методов генной инженерии или в качестве биологического оружия, но наша теория предполагает, что в пандемии сыграли важную причинную роль научные исследования, проводимые лабораторией Ши Чжэнли в WIV (Уханьском институте вирусологии. — Прим. Лайфа) Из статьи учёных Bioscience Resource Project, опубликованной в Independent Science News