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В России за сутки выявлено 4748 новых случаев коронавирусной инфекции

Это минимальный показатель с 20 апреля.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

В России за минувшие сутки ещё у 4748 человек выявлена коронавирусная инфекция. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. Меньше было только 20 апреля: 4268.

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 932 493 заболевших в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 132 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончалось 15 872 человека, — рассказали в штабе.

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Большая часть процессов создания препарата полностью автоматизирована.

Вместе с тем выздоровело за сутки ещё 6527 человек. Общее число излечившихся в стране от CoViD-19 достигло 742 628 человек.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что у россиян стал появляться массовый иммунитет к новому коронавирусу.

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