В России за сутки выявлено 4748 новых случаев коронавирусной инфекции

В России за минувшие сутки ещё у 4748 человек выявлена коронавирусная инфекция. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. Меньше было только 20 апреля: 4268.

— Всего в стране нарастающим итогом выявлено 932 493 заболевших в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 132 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончалось 15 872 человека, — рассказали в штабе.

Вместе с тем выздоровело за сутки ещё 6527 человек. Общее число излечившихся в стране от CoViD-19 достигло 742 628 человек.