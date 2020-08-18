Банки могут обнулить кешбэк на покупки в небольших магазинах

Народный лайфхак. Как превратить кэшбэк с чеков в реальную прибыль Словом "кешбэк" уже никого не удивишь. Все знают, что это один из видов программ лояльности, в рамках которых магазин, сервис или банк возвращает клиенту часть денег за покупку. Обёртка у этой системы крайне заманчивая, но по существу — это ещё один хитрый маркетинговый приём, реклама. Однако из ряда сервисов, которые предлагают кешбэк, народ научился извлекать выгоду. Все они работают по одной схеме: фоткаешь чек из магазина специальным приложением для смартфона — получаешь деньги. В Сети всё больше появляется видеороликов, в которых восторженные домохозяйки и молодые люди делятся друг с другом этим уже народным лайфхаком. Лайф разобрался в этой теме и теперь подробно рассказывает, как можно получить деньги почти просто так.