Банки могут обнулить кешбэк на покупки в небольших магазинах

Банки могут отказаться за свой счёт покупать и обслуживать терминалы безналичной оплаты для малого бизнеса, то есть предоставлять услугу эквайринга. Об этом пишут "Известия".
В письме, направленном Ассоциацией банков России в Минэкономразвития, также говорится о том, что финансовым учреждениям, возможно, придётся снизить или вовсе отменить кешбэк с покупок в небольших магазинах. Отмечается, что произойти это может в том случае, если правительство понизит комиссию за эквайринг для малого и среднего бизнеса до 1%. По мнению кредитных организаций, обеспечивать МСП терминалами и стимулировать безналичную оплату станет убыточно.
Народный лайфхак. Как превратить кэшбэк с чеков в реальную прибыльСловом "кешбэк" уже никого не удивишь. Все знают, что это один из видов программ лояльности, в рамках которых магазин, сервис или банк возвращает клиенту часть денег за покупку. Обёртка у этой системы крайне заманчивая, но по существу — это ещё один хитрый маркетинговый приём, реклама. Однако из ряда сервисов, которые предлагают кешбэк, народ научился извлекать выгоду. Все они работают по одной схеме: фоткаешь чек из магазина специальным приложением для смартфона — получаешь деньги. В Сети всё больше появляется видеороликов, в которых восторженные домохозяйки и молодые люди делятся друг с другом этим уже народным лайфхаком. Лайф разобрался в этой теме и теперь подробно рассказывает, как можно получить деньги почти просто так.
Как уточняют "Известия", в Центробанке заявили, что альтернативой дорогого эквайринга может стать система быстрых платежей.
— Альтернативный инструмент снижения издержек для бизнеса — система быстрых платежей. Уровень тарифов для торговых предприятий в ней составляет не более 0,4–0,7% от суммы операции в зависимости от вида деятельности. Это в 2–2,5 раза ниже, чем среднее значение эквайринговых ставок, — заявили в Банке России.
Ранее в Центробанке рассказали о новом виде мошенничества. Теперь для обогащения преступники используют специальный вид безадресной рекламы.