Мишустин дал старт строительству Амурского газохимического завода

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по видеосвязи дал старт строительству Амурского газохимического комплекса (АГХК), одного из крупнейших в мире заводов по производству базовых полимеров. В ходе торжественной церемонии в основание комплекса была забита первая тестовая свая.

— Это один их крупнейших инвестиционных проектов в стране, и он имеет стратегическое значение для газовой отрасли и всей страны. За очень короткий срок в Амурской области появится новый завод-гигант с самым современным производством на основе современных информационно-коммуникационных технологий. Запуск этих технологий — мощные инвестиции в будущее, — сказал Мишустин.

Проект даст импульс к развитию всей экономики Амурской области, считает глава кабмина. Благодаря АГХК в регионе будут созданы тысячи высокотехнологичных рабочих мест, транспортная и социальная инфраструктуры.

Инвестиции в проект АГХК предварительно оцениваются в $10–11 млрд. Предполагается, что предприятие выйдет на максимальную мощность в 2,7 млн тонн полимеров в год (примерно 2,3 млн тонн полиэтилена и 0,4 млн тонн полипропилена). Основным сырьём станут этановая фракция и сжиженные углеводородные газы (СУГ) с Амурского газоперерабатывающего завода (АГПЗ) "Газпрома".