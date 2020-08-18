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Мишустин поддержал инфраструктурные проекты в Хабаровском крае

Премьер-министр поручил построить новую школу.

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Фото © Дмитрий Астахов / POOL / ТАСС

Премьер-министр России Михаил Мишустин встретился с врио главы Хабаровского края Михаилом Дегтярёвым и обсудил с ним ряд вопросов, касающихся инфраструктуры и социальной защиты в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Обсуждались вопросы бюджетной обеспеченности, энергетики и выравнивания тарифов, реализации инфраструктурных проектов, а также соцзащиты населения, — отметили в пресс-службе.

Сообщается, что председатель правительства поддержал выделение дополнительных средств на завершение второго и третьего этапов инженерной защиты Комсомольска-на-Амуре.

Мишустин поручил провести на Дальнем Востоке генеральную уборку

Глава кабмина уверен, что сделать это можно "небольшими средствами — взять в руки мётлы, лопаты и немножко убрать территорию".

Также Мишустин отметил важность проекта реконструкции дороги Ванино — Советская Гавань в Хабаровском крае. Работу над 40-километровым участком начнут в следующем году, а в 2022 году планируется её завершение.

Во время встречи с Дегтярёвым Мишустин поручил решить проблему с обманутыми дольщиками, а также построить новую школу в хабаровском микрорайоне "Строитель" и Центр детского творчества в Николаевске-на-Амуре.

Ранее Лайф сообщал о том, что Михаил Мишустин пообещал доложить о дальневосточных инициативах президенту России Владимиру Путину.

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