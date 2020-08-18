Мишустин поддержал инфраструктурные проекты в Хабаровском крае

Премьер-министр России Михаил Мишустин встретился с врио главы Хабаровского края Михаилом Дегтярёвым и обсудил с ним ряд вопросов, касающихся инфраструктуры и социальной защиты в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

— Обсуждались вопросы бюджетной обеспеченности, энергетики и выравнивания тарифов, реализации инфраструктурных проектов, а также соцзащиты населения, — отметили в пресс-службе.

Сообщается, что председатель правительства поддержал выделение дополнительных средств на завершение второго и третьего этапов инженерной защиты Комсомольска-на-Амуре.

Также Мишустин отметил важность проекта реконструкции дороги Ванино — Советская Гавань в Хабаровском крае. Работу над 40-километровым участком начнут в следующем году, а в 2022 году планируется её завершение.

Во время встречи с Дегтярёвым Мишустин поручил решить проблему с обманутыми дольщиками, а также построить новую школу в хабаровском микрорайоне "Строитель" и Центр детского творчества в Николаевске-на-Амуре.