Мишустин поручил провести на Дальнем Востоке генеральную уборку

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время рабочей поездки на Дальний Восток выразил удивление состоянием посещённых мест. На заседании правительственной комиссии по социально-экономическому развитию региона он призвал расчистить территории от свалок и "кладбищ" кораблей.
— Я бы хотел от себя сказать только одну вещь, которую везде заметил. Территориальное планирование — красота, ну правда, я не понимаю, каким образом, имея такие природные красоты (в Магадане это великолепная бухта, на Чукотке — такие места), мы не занимаемся элементарно расчисткой свалок, мусора и сносом ветхих сооружений, — обратился Мишустин к участникам заседания.
По мнению премьера, "это можно сделать небольшими средствами — взять в руки мётлы, лопаты и немножко убрать территорию". Глава кабмина предложил властям регионов сообща "почистить окружающие территории". Мишустин уверен, "экологический туризм, национальный проект "Туризм" должны сопутствовать большой генеральной уборке" в регионе.
Мишустин пообещал доложить Путину об инициативах, которые представили ему на Дальнем ВостокеОн также отметил, что развитие региона — приоритет российской государственной политики.
Ранее Лайф сообщал, что премьер-министр предлагает завлекать молодёжь на Камчатку "романтикой".