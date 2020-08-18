Мишустин поручил провести на Дальнем Востоке генеральную уборку

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время рабочей поездки на Дальний Восток выразил удивление состоянием посещённых мест. На заседании правительственной комиссии по социально-экономическому развитию региона он призвал расчистить территории от свалок и "кладбищ" кораблей.

— Я бы хотел от себя сказать только одну вещь, которую везде заметил. Территориальное планирование — красота, ну правда, я не понимаю, каким образом, имея такие природные красоты (в Магадане это великолепная бухта, на Чукотке — такие места), мы не занимаемся элементарно расчисткой свалок, мусора и сносом ветхих сооружений, — обратился Мишустин к участникам заседания.