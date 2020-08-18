Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В сенате США отметили отставание от России и Китая в сфере модернизации ядерных вооружений

В 2020 году американские власти выделили на обновление ядерного арсенала и его инфраструктуры 12,46 млрд долларов.

82
Post cover

Фото © Pixabay

Вашингтон отстаёт от Москвы и Пекина в сфере модернизации ядерных вооружений. К такому выводу пришли в комитете сената США по вопросам политики Республиканской партии, передаёт RT.

Китай и Россия значительно опережают США в плане осуществления программ модернизации, — сказано в документе.

Утверждается, что Россия и КНР активно ведут работу по реализации программ расширения ядерных арсеналов. США также проводят работу в этой сфере, так как это "имеет решающее значение для национальной безопасности". На эти цели только в 2020 году конгресс США выделил Национальному управлению по ядерной безопасности 12,46 миллиарда долларов. В следующем году бюджет планируют увеличить до 15,6 миллиарда.

Превентивный ядерный удар. Как быстро Россия, США и Китай могут уничтожить друг друга

В Генштабе России рассказали, в каких случаях могут применить ядерное оружие против другого государства. Есть лишь одна причина нажать красную кнопку.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости исключить возможность ядерной войны.

Выбор редакции

Loading...