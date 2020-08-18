В сенате США отметили отставание от России и Китая в сфере модернизации ядерных вооружений

Вашингтон отстаёт от Москвы и Пекина в сфере модернизации ядерных вооружений. К такому выводу пришли в комитете сената США по вопросам политики Республиканской партии, передаёт RT .

Утверждается, что Россия и КНР активно ведут работу по реализации программ расширения ядерных арсеналов. США также проводят работу в этой сфере, так как это "имеет решающее значение для национальной безопасности". На эти цели только в 2020 году конгресс США выделил Национальному управлению по ядерной безопасности 12,46 миллиарда долларов. В следующем году бюджет планируют увеличить до 15,6 миллиарда.