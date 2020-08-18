Россиян предупредили о мошеннических сайтах по продаже авиабилетов

Специализирующаяся на кибербезопасности международная компания Group-IB выявила повышенную активность мошенников в Сети в сфере по продаже авиабилетов. Только за последние несколько месяцев специалисты обнаружили более 100 мошеннических ресурсов, которые имитируют сервисы, торгующие билетами на самолёт и турами.

— Последние полтора-два месяца наблюдается бум создания фишинговых и мошеннических ресурсов, связанных с продажей билетов. В конце июля их было три десятка, в середине августа — уже около сотни. Большая часть из них уже заблокирована, — рассказал РИА "Новости" руководитель направления антиконтрафакта департамента защиты бренда компании Яков Кравцов.

Как отметили эксперт, киберпреступники быстро адаптируются к новым реалиям. Не так давно был выявлен мошеннический сайт, где предлагалась помощь с возвратом купленных до пандемии коронавируса авиабилетов на рейсы известной российской авиакомпании.

— Некоторые из ресурсов были созданы ещё до карантина, но из-за пандемии эти сайты были активированы, когда начали открываться границы. Существенную часть этих мошеннических ресурсов составляет именно фишинг — злоумышленники похищают деньги за билеты или данные банковских карт, — отметил Кравцов.

Чтобы не стать жертвой мошенников, специалисты прежде всего рекомендуют совершать покупки только на официальных сайтах. Для этого нужно проверять доменное имя ресурса. Если оно хоть немного отличается от оригинального либо сайт вызывает малейшие подозрения, от совершения на нём покупок надо отказаться.

— Не верьте "фантастическим скидкам" — слишком выгодные предложения — это один из признаков сыграть на человеческой алчности, — посоветовал эксперт.