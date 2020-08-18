Эксперт рассказал, как мошенники обманывают любителей пиццы и суши

Мошенники постоянно адаптируются к меняющейся ситуации. Так, с ростом спроса на доставку еды увеличилось число поддельных сайтов с подобными предложениями. Об этом рассказал глава отдела по противодействию мошенничеству центра прикладных систем безопасности компании "Инфосистемы джет" Алексей Сизов.

Злоумышленники создают фальшивые ресурсы с предложениями скидок и акций на фастфуд, предлагают перейти по ссылке и в результате получают доступ к персональным данным доверчивых пользователей.

— При оформлении заказов на поддельных сайтах пользователей, как правило, просят провести оплату онлайн, заполнив в соответствующих полях данные банковской карты. В результате под видом оплаты зачастую происходит перевод денег в пользу мошенников, — объяснил Сизов в интервью агентству "Прайм".

Эксперт добавил, что защитить себя можно соблюдением стандартных правил безопасности для интернет-покупок. Следует внимательно проверять предложенные сайты на предмет ошибок в доменном имени или дизайне, не переходить по сомнительным ссылкам и помнить о том, что официальные сервисы и банки не запрашивают ПИН-код и данные с обратной стороны карты.