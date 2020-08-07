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Превентивный ядерный удар. Как быстро Россия, США и Китай могут уничтожить друг друга

В Генштабе России рассказали, в каких случаях могут применить ядерное оружие против другого государства. Есть лишь одна причина нажать красную кнопку.

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Коллаж © LIFE Фото © Shutterstock

И это причина звучит так "применение любого оружие массового поражения". Причем речь идет как об обычном оружии, так и о ядерном. Если пуск такого оружия с территории другой страны будет зафиксирован системами оповещения, по ней будет нанесен ядерный удар, поясняет газета "Красная звезда". Это будет истолковано как "попытка уничтожения России как государства" и поэтому ядерная бомбардировка противника будет оправданной, уверены военные.

А если завтра война? Сравниваем армии России и США

Между тем у трёх главных государств планеты — России, Китая и США — хватит оружия, чтобы за считаные минуты уничтожить жизнь на Земле. В этой ядерной тройке между собой соревнуются Россия и США - Китай далеко отстает. Раньше бронза по ядерному апокалипсису была у Франции, но пятая республика сдала позиции. Мы сравнили ядерный потенциал взрывоопасной тройки-государств

Уже сейчас межконтинентальные баллистические ракеты ядерных держав развивают такую скорость, что достигнут столиц друг друга быстрее, чем закончится серия вашего любимого сериала. Мы посчитали - сколько времени останется у нас всех, если ядерные державы решат нажать кнопку и запустить ядерные ракеты друг по другу.

В угрозе ядерной войны есть один, но сильно сдерживающий фактор - если она начнется, человечество на земле скорее всего закончится. Поэтому будем надеется, что атомные монстры по-прежнему будут спать в своих шахтах, люках бомбардировщиков и в пусковых отсеках подводных лодок.

Кабы не было зимы. Климатическое оружие США и России — миф или реальность?

Депутат Госдумы Алексей Журавлёв предположил, что аномально тёплая зима в России случилась из-за США. Якобы американцы испытывают на нашей стране климатическое оружие, приводящее к непоправимым изменениям климата. Такую гипотезу депутат высказал в эфире радиостанции "Говорит Москва". Насколько реально существование такого оружия? Ведь слухи о его появлении и разработке ходят уже более полувека. А многие исследователи даже обнаруживают результаты его применения.

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