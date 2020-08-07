Превентивный ядерный удар. Как быстро Россия, США и Китай могут уничтожить друг друга

И это причина звучит так "применение любого оружие массового поражения". Причем речь идет как об обычном оружии, так и о ядерном. Если пуск такого оружия с территории другой страны будет зафиксирован системами оповещения, по ней будет нанесен ядерный удар, поясняет газета "Красная звезда". Это будет истолковано как "попытка уничтожения России как государства" и поэтому ядерная бомбардировка противника будет оправданной, уверены военные.

Между тем у трёх главных государств планеты — России, Китая и США — хватит оружия, чтобы за считаные минуты уничтожить жизнь на Земле. В этой ядерной тройке между собой соревнуются Россия и США - Китай далеко отстает. Раньше бронза по ядерному апокалипсису была у Франции, но пятая республика сдала позиции. Мы сравнили ядерный потенциал взрывоопасной тройки-государств

Уже сейчас межконтинентальные баллистические ракеты ядерных держав развивают такую скорость, что достигнут столиц друг друга быстрее, чем закончится серия вашего любимого сериала. Мы посчитали - сколько времени останется у нас всех, если ядерные державы решат нажать кнопку и запустить ядерные ракеты друг по другу.