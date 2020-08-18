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В Волгограде маршрутка от удара завалилась на бок. Пострадало восемь человек

К месту ЧП было отправлено несколько машин спасателей и медиков.

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Восемь человек получили различные травмы в результате столкновения маршрутки с легковым автомобилем на пересечении проспекта Ленина и улицы Комсомольской в Волгограде. От удара микроавтобус Ford опрокинулся. Потребовалась помощь спасателей, чтобы вызволить всех пассажиров.

По факту ДТП проводится проверка, на месте работают экипажи ГИБДД и сотрудники МЧС. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Волгоградской области.

В МЧС уточнили, что для ликвидации последствия ДТП было привлечено 15 человек и семь единиц техники различных ведомств.

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Одна пострадавшая доставлена в больницу, ещё троим была оказана медицинская помощь на месте.

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