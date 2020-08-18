В Ингушетии ликвидированы двое боевиков. Опубликовано оперативное видео

В Ингушетии сотрудники правоохранительных органов ликвидировали двух членов банд подполья. Как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК), бандиты первыми открыли огонь по силовикам.

— На месте боестолкновения обнаружены автоматы, пистолет, большое количество боеприпасов к ним и готовые к применению самодельные взрывные устройства. По имеющимся данным, нейтрализованные бандиты намеревались совершить ряд преступлений террористической направленности, — сказали в НАК.

Потерь среди правоохранителей в ходе боестолкновения нет.