Кандидатов от партии "Новые люди" зарегистрировали на выборах в 12 регионах

Этап подтверждения подписей прошли чуть больше ста представителей политической организации.

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Председатель партии "Новые люди" Алексей Нечаев сообщил, что избирательные комиссии 12 субъектов РФ зарегистрировали на выборы в сентябре 452 из 598 кандидатов от этой политической организации. Его однопартийцы поборются на региональных и муниципальных выборах в Новосибирской, Воронежской, Рязанской, Калужской и Костромской областях, а также в Краснодаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Томске, Самаре, Липецке и Ессентуках.

— От партии "Новые люди" на выборы разного уровня в 13 регионах выдвигались 598 кандидатов. Из них зарегистрированы 452 кандидата, это около трёх четвертей от заявленного числа претендентов, остальным отказали под разными предлогами, — рассказал он на пресс-конференции.

Нечаев считает, что в некоторых городах буквально искали, к чему придраться, чтобы отклонить заявку. Так, в Самаре правоту претендента пришлось отстаивать через суд, а в Липецке не поверили нотариально заверенному списку и отправили подписи на экспертизу в МВД. В итоге этап проверки подписей прошли только чуть больше ста кандидатов-одномандатников из четырёх сотен.

— Конкретные люди не хотят конкуренции. Местным властям удобно, когда у них понятные люди, зачем им какие-то новые люди, — говорит Нечаев.

Он уверен, что партия "Новые люди", несмотря на свою "молодость", уже обрела верных сторонников. Нечаев выразил надежду на то, что кандидаты от его партии добьются многого на выборах в Государственную думу в следующем году.