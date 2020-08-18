СКР начал проверку из-за пациентки, "воскресшей" в морге под Курском

"Воскресшая" в Горшеченской ЦРБ пациентка пока находится в тяжёлом состоянии и переведена в курскую областную больницу. А следователи СКР начали проверку причин и обстоятельств, по которым пожилую женщину врачи приняли за умершую и отправили в морг. Одним из первых результатов проверки стала информация, что для данной больницы подобный случай не первый в практике. Как сообщает телеканал "360" со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах региона, тогда женщина "воскресла" во время отпевания в церкви.

— Реаниматолог констатировала смерть. Её (пациентку. — Прим. ред.) перевели в морг, родственники заказали поминание, всё, что нужно там, готовились. А утром пришла санитарка в морг, открывает, а она ходит в простынке… Кошмар, ей 80 с чем-то лет. Чудеса, слава богу, что жива, — сообщил источник.

Племянница пенсионерки намерена добиваться привлечения к ответственности виновных. Адвокат семьи уже подал соответствующее обращение в правоохранительные органы.

— Племянница намерена добиваться справедливости, считает, что после наркоза люди не должны отходить в морге. После того как установят тяжесть причинённого вреда, она намерена обращаться в суд за защитой нарушенных прав и компенсацией как физического вреда, так и морального, — сказал адвокат.