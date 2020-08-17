Под Курском "умершая" пациентка очнулась в морге

Власти Курской области начали проверку информации о женщине, очнувшейся в морге после того, как её смерть констатировали врачи.

— Ранее в СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что женщина, госпитализированная в Горшеченскую ЦРБ, очнулась в морге, куда её отправили после того, как констатировали смерть в районной больнице, — сказано в телеграм-канале администрации региона.

Сейчас пациентку вернули из морга и доставили в Курскую областную клиническую больницу.

Также проверяется информация о скончавшемся мужчине, который поступил в Суджанскую ЦРБ с ожогами 70% тела. Как сообщили СМИ, его лечили с помощью обливаний холодной водой.

По словам первого заместителя председателя Комитета здравоохранения Курской области Ирины Забелиной, для проверки привлечены компетентные специалисты, во мнении которых власти не сомневаются. По её результатам будут приняты решения.