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В Сирии погиб российский генерал-майор

Ещё двое военнослужащих получили ранения.

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Военная полиция России в Сирии. Фото © ТАСС / Сергей Новиков

В результате взрыва мины южнее сирийского города Дейр-эз-Зор смертельное ранение получил российский генерал-майор В. Гладких. Ранения также получили двое российских военных. Погибшие есть и в рядах правительственных войск Сирии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Взрыв прогремел на маршруте следования колонны техники российских и сирийских военных. Они возвращались в Дейр-эз-Зор после завершения гуманитарной акции.

Ранее Лайф сообщал, что в начале августа террористы совершили атаку на российскую военную базу Хмеймим при помощи беспилотников и реактивных систем залпового огня увеличенной дальности.

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