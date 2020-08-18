В Сирии погиб российский генерал-майор

В результате взрыва мины южнее сирийского города Дейр-эз-Зор смертельное ранение получил российский генерал-майор В. Гладких. Ранения также получили двое российских военных. Погибшие есть и в рядах правительственных войск Сирии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Взрыв прогремел на маршруте следования колонны техники российских и сирийских военных. Они возвращались в Дейр-эз-Зор после завершения гуманитарной акции.