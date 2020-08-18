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Повалил на землю и воткнул нож. В Анапе мужчина напал на 11-летнюю девочку

Раненую госпитализировали, у неё оказалась повреждена почка.

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Фото © Shutterstock

В Анапе мужчина напал с ножом на 11-летнюю девочку, которая гуляла во дворе дома с подругой. Как стало известно Лайфу, злоумышленник ударил ребёнка по лицу, повалил на землю и воткнул в поясницу нож.

Инцидент произошёл около 17 часов во дворе дома в 12-м микрорайоне. Мужчина сбежал, испугавшись окружающих, которые заметили происходящее. Раненую девочку госпитализировали, у неё оказалась повреждена почка. Врачи уже её прооперировали.

Злоумышленника тоже поймали. Сейчас 28-летний мужчина находится на допросе. Следователи не исключают, что у него могут быть проблемы с психикой. Причины нападения он ещё не объяснил.

Маньяку из Очакова дали 22 года тюрьмы за нападение на 11-летнюю девочку

Кроме того, Косячкина обязали выплатить потерпевшей один миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее в Очакове мужчина напал на 11-летнюю девочку прямо на лестничной клетке. После удара ножом в сердце ребёнок выжил. Мужчина был задержан.

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