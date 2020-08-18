На россиянина и его жену завели дело за жонглирование младенцем

На родителей, жестоко обращавшихся с младенцем, завели уголовное дело о невыполнении обязанностей по воспитанию. Ранее в Сети появились кадры того, как отец малышки жонглирует ей, насвистывая весёлую мелодию.

— 17 августа 2020 года по инициативе Следственного управления уголовное дело, возбуждённое по указанному факту органами полиции по ч. 1 ст. 156 УК РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), передано надзорным ведомством в следственный отдел по Хостинскому району города Сочи СКР по краю, — отметили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

35-летний отец и 27-летняя мать ребёнка временно проживали в Сочи прямо на территории Ажекского экопарка. Условий для девочки там не было, родители "не заботились о её здоровье и жестоко с ней обращались". У малышки выявили заболевание, какое — не сообщается. Она сейчас в больнице.

Решается вопрос о возможном изъятии ребёнка из семьи. Также действия арестованных родителей проверят в Генпрокуратуре.

На историю девочки обратила внимание уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова. По данным пресс-службы детского омбудсмена, бабушка и дедушка пострадавшей малышки готовы оформить предварительную опеку.