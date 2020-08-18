Водонаева заявила, что Россия должна будет "раскошелиться" за Крым

Телеведущая и модель Алёна Водонаева назвала воссоединение Крыма с РФ аннексией и заявила, что Россия должна будет за это "раскошелиться". Своим мнением она поделилась в интервью для украинского журналиста Дмитрия Гордона.

— Мне почему-то кажется, что нас всех ждёт продолжение. Что Россия должна будет рассчитаться за Крым, должна будет раскошелиться. Чем — не знаю, но эта история не закончилась, — сказала экс-участница "Дома-2".