В МИД РФ прокомментировали мятеж в Мали: сотрудники посольства в безопасности

Сотрудники Посольства России в Мали, где военные мятежники арестовали президента и премьер-министра, находятся в безопасности. Об этом сообщил спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

— Никаких тревожных моментов вокруг посольства мы не отмечаем. Предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности, — цитирует дипломата ТАСС.

Богданов добавил, что находится на связи с послом России в Бамако Игорем Громыко. По словам главы дипмиссии, в ходе мятежа никто из российских граждан не пострадал. Замглавы МИД отметил, что, если будут какие-то перебои с электричеством, водой и связью, посольство сможет продержаться довольно долго.

Москва продолжает следить за развитием ситуации в Мали, подчеркнул спецпредставитель. Через несколько часов ожидается официальное заявление военных, захвативших власть. Богданов выразил надежду, что ситуация не отразится на традиционно дружеских отношениях Бамако и Москвы.