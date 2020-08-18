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В МИД РФ прокомментировали мятеж в Мали: сотрудники посольства в безопасности

Никто из российских граждан в ходе госпереворота не пострадал.

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Сотрудники Посольства России в Мали, где военные мятежники арестовали президента и премьер-министра, находятся в безопасности. Об этом сообщил спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

Никаких тревожных моментов вокруг посольства мы не отмечаем. Предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности, — цитирует дипломата ТАСС.

Богданов добавил, что находится на связи с послом России в Бамако Игорем Громыко. По словам главы дипмиссии, в ходе мятежа никто из российских граждан не пострадал. Замглавы МИД отметил, что, если будут какие-то перебои с электричеством, водой и связью, посольство сможет продержаться довольно долго.

Москва продолжает следить за развитием ситуации в Мали, подчеркнул спецпредставитель. Через несколько часов ожидается официальное заявление военных, захвативших власть. Богданов выразил надежду, что ситуация не отразится на традиционно дружеских отношениях Бамако и Москвы.

Мятеж и госпереворот. Военные Мали попытались захватить власть

По предварительным данным, между правительственными силами и повстанцами завязался бой на армейской базе Кати в пригороде Бамако.

Напомним, в результате государственного переворота военные мятежники арестовали президента Мали Ибрагима Бубакара Кейту и главу правительства Бубу Сиссе. Захват власти был осуществлён стремительно, всего за один день.

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