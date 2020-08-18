Морская каша. Тысячи медуз выбросило на берег Азовского моря в Крыму — видео

Тысячи медуз выбросило на берег Азовского моря в Крыму в Казантипском районе у посёлка Мысовое. Вода стала похожей на кашу, морские обитатели плотным слоем едва ли не покрывают её поверхность.
Нашествие корнеротов на восточном побережье далеко не новое явление. Они периодически отпугивают туристов, поскольку являются достаточно ядовитыми и больно жалят. Многие отдыхающие не решаются заходить в воду.
Медузы заполонили побережье Азовского моря — видеоМорских обитателей выбросило на берег после шторма.
В этом году на Азове медузы заполонили и украинскую акваторию. Возле Бердянска их так много, что по морю с трудом плывёт лодка, сообщает ТСН.
Специалисты нашли объяснение увеличению колоний корнеротов: вода становится более солёной — в полтора раза по сравнению с периодом 30-летней давности. Кроме того, минувшая зима оказалась достаточно тёплой, медузы не погибли от холода, популяция разрослась, а штормами их прибило к берегу.