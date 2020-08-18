Морская каша. Тысячи медуз выбросило на берег Азовского моря в Крыму — видео

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Тысячи медуз выбросило на берег Азовского моря в Крыму в Казантипском районе у посёлка Мысовое. Вода стала похожей на кашу, морские обитатели плотным слоем едва ли не покрывают её поверхность.

Нашествие корнеротов на восточном побережье далеко не новое явление. Они периодически отпугивают туристов, поскольку являются достаточно ядовитыми и больно жалят. Многие отдыхающие не решаются заходить в воду.

В этом году на Азове медузы заполонили и украинскую акваторию. Возле Бердянска их так много, что по морю с трудом плывёт лодка, сообщает ТСН.