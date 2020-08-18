"Впереди борьба". Тысячи белорусов собрались на мирный митинг в центре Минска — видео

Тысячи белорусов собрались на очередной мирный митинг на площади Независимости в центре Минска.

Люди начали собираться около 19 часов вечера, они скандировали лозунги, несли плакаты и красно-белые флаги, хлопали в ладоши, зажигали фонарики.

— Мы выходим на улицы уже пятый день, но впереди ещё борьба, расслабляться нельзя, — приводит слова одного из демонстрантов ТАСС.

На площади Независимости звучат призывы к забастовкам, белорусы вступают в стачкомы. Кроме того, отмечается, что среди митингующих замечены граждане Евросоюза с флагами.

Обстановка в центре Минска спокойная, столкновений и конфликтов не было замечено. Правоохранительные органы, в отличие от первых дней, никаких действий не предпринимают.