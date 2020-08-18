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"Впереди борьба". Тысячи белорусов собрались на мирный митинг в центре Минска — видео

Люди скандируют лозунги, аплодируют и размахивают красно-белыми флагами.

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Тысячи белорусов собрались на очередной мирный митинг на площади Независимости в центре Минска.

Люди начали собираться около 19 часов вечера, они скандировали лозунги, несли плакаты и красно-белые флаги, хлопали в ладоши, зажигали фонарики.

Мы выходим на улицы уже пятый день, но впереди ещё борьба, расслабляться нельзя, — приводит слова одного из демонстрантов ТАСС.

На площади Независимости звучат призывы к забастовкам, белорусы вступают в стачкомы. Кроме того, отмечается, что среди митингующих замечены граждане Евросоюза с флагами.

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Участники акций скандируют призывы, аплодируют и обещают поддержку.

Обстановка в центре Минска спокойная, столкновений и конфликтов не было замечено. Правоохранительные органы, в отличие от первых дней, никаких действий не предпринимают.

Напомним, 9 августа в республике состоялись выборы президента, по итогам которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко, его соперница Светлана Тихановская набрала 10,1% и не признала итогов голосования. После опубликования результатов выборов в стране начались протесты, сопровождавшиеся беспорядками. По информации МВД, пострадали десятки человек, задержано несколько тысяч.

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