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В июле у россиян стало больше свободных денег

Прошлый месяц оказался рекордным по этому показателю за полгода.

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Фото © Pixabay

Объём "свободных денег" у россиян за июль вырос в среднем до 28,3 тысячи рублей. Такие результаты исследования получил холдинг "Ромир". Отмечается, что это рекордный показатель. Среднее значение индекса за январь – июль этого года составило около 22 тысяч рублей.

Россияне стремятся нарастить свои сбережения, которые резко сократились в предыдущие месяцы, — говорится по итогам исследования.

В предыдущие три года в этом месяце наблюдалось скорее снижение объёма свободных денег у граждан.

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Этот показатель вырос во всех типах городов: в миллионниках индекс поднялся на 12,4 процента, а в городах с населением от 500 тысяч до миллиона человек рост составил 12,5%. Также отмечается, что в небольших городах (от 100 до 500 тысяч человек) рост стал ещё выше — на 17,2%. Доходы и расходы в таких городах более подвержены изменениям: в предыдущие месяцы индекс снижался в них сильнее, а теперь быстрее восстанавливается.

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