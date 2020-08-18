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"Будут говорить, на каких машинах нам ездить". В Германии назвали неожиданные последствия санкций против "Северного потока — 2"

Внутри страны считают, что власти не должны позволять шантажировать себя.

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Фото © ПАО "Газпром"

Неожиданные последствия могут ждать Германию в случае, если страна не предпримет ответных шагов из-за санкций США по "Северному потоку – 2". Об этом заявила премьер-министр земли Мекленбург – Передняя Померания Мануэла Швезиг.

Если мы допустим подобное вмешательство, то однажды может оказаться, что это были ещё цветочки. Кто может гарантировать, что следующим шагом не станут предписания, на каких автомобилях нам ездить? — сказала она в интервью WirtschaftsWoche.

Швезиг добавила, что подобное совершенно недопустимо.

Власти Германии намерены обратиться в ООН из-за угроз США "Северному потоку — 2"

По мнению депутата бундестага, введение санкций против участников проекта — это нарушение международного права.

Сам газопровод, по её мнению, важен для Германии из-за перехода на возобновляемые источники энергии и отказа от угольной промышленности и атомной энергетики.

Премьер заверила, что её земля не откажется от проекта. Властям ФРГ и Европе, отметила она, необходимо не позволить шантажировать себя и показать пример другим участникам проекта.

Ранее Лайф сообщал, что представители 24 стран Евросоюза выразили протест США в связи с планами американских властей ввести новые санкции против газопровода "Северный поток – 2".

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