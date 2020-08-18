"Будут говорить, на каких машинах нам ездить". В Германии назвали неожиданные последствия санкций против "Северного потока — 2"

Неожиданные последствия могут ждать Германию в случае, если страна не предпримет ответных шагов из-за санкций США по "Северному потоку – 2". Об этом заявила премьер-министр земли Мекленбург – Передняя Померания Мануэла Швезиг.
— Если мы допустим подобное вмешательство, то однажды может оказаться, что это были ещё цветочки. Кто может гарантировать, что следующим шагом не станут предписания, на каких автомобилях нам ездить? — сказала она в интервью WirtschaftsWoche.
Швезиг добавила, что подобное совершенно недопустимо.
Власти Германии намерены обратиться в ООН из-за угроз США "Северному потоку — 2"По мнению депутата бундестага, введение санкций против участников проекта — это нарушение международного права.
Сам газопровод, по её мнению, важен для Германии из-за перехода на возобновляемые источники энергии и отказа от угольной промышленности и атомной энергетики.
Премьер заверила, что её земля не откажется от проекта. Властям ФРГ и Европе, отметила она, необходимо не позволить шантажировать себя и показать пример другим участникам проекта.
Ранее Лайф сообщал, что представители 24 стран Евросоюза выразили протест США в связи с планами американских властей ввести новые санкции против газопровода "Северный поток – 2".