"Будут говорить, на каких машинах нам ездить". В Германии назвали неожиданные последствия санкций против "Северного потока — 2"

Неожиданные последствия могут ждать Германию в случае, если страна не предпримет ответных шагов из-за санкций США по "Северному потоку – 2". Об этом заявила премьер-министр земли Мекленбург – Передняя Померания Мануэла Швезиг.

— Если мы допустим подобное вмешательство, то однажды может оказаться, что это были ещё цветочки. Кто может гарантировать, что следующим шагом не станут предписания, на каких автомобилях нам ездить? — сказала она в интервью WirtschaftsWoche.

Швезиг добавила, что подобное совершенно недопустимо.

Сам газопровод, по её мнению, важен для Германии из-за перехода на возобновляемые источники энергии и отказа от угольной промышленности и атомной энергетики.

Премьер заверила, что её земля не откажется от проекта. Властям ФРГ и Европе, отметила она, необходимо не позволить шантажировать себя и показать пример другим участникам проекта.