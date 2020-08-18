Президент "Барселоны" раскрыл имя нового главного тренера

Новым главным тренером "Барселоны" станет нидерландский специалист Рональд Куман. Об этом сообщил президент каталонцев Жозеп Мария Бартомеу.

— Если всё пойдёт как надо, Куман станет тренером, и мы объявим об этом. Мы делаем ставку на него, потому что очень хорошо его знаем, — отметил Бартомеу в эфире клубного телевидения.

Он уточнил, что выбор на 57-летнего тренера пал из-за его опыта, а также из-за того, что он знаком с философией "Барсы", так как выступал за клуб с 1989 по 1995 год.

Точной даты официальной презентации специалиста пока нет, но известно, что она пройдёт в ближайшее время.

При этом, по словам Бартомеу, "Барселона" связывалась с Куманом ещё в декабре, но тогда тот отказался от предложения из-за того, что тренировал сборную Нидерландов и не мог оставить команду без тренера в преддверии чемпионата Европы. Теперь же турнир перенесён из-за пандемии на 2021 год, и у Кумана появилась возможность возглавить команду из Каталонии. Тем не менее, по данным газеты Marca, сине-гранатовые должны выплатить Королевскому футбольному союзу Нидерландов пять миллионов евро отступных за специалиста.

Бартомеу также вновь заявил, что нападающий и капитан каталонцев Лионель Месси не покинет клуб. По его словам, аргентинец хочет завершить карьеру в "Барселоне", а Куман рассматривает Месси в качестве опоры для своего проекта.

Помимо сборной своей страны Куман возглавлял "Аякс", ПСВ, "Фейеноорд", "Витесс", АЗ, "Бенфику", "Эвертон", "Саутгемптон" и "Валенсию". В его активе два титула чемпиона Нидерландов, один Кубок и один Суперкубок. Также он выигрывал Кубок Испании и Суперкубок Португалии.