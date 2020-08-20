В России началась разработка нового ручного пулемёта, который придёт на замену РПК

На форуме "Армия-2020" российский концерн "Калашников" представит прототип нового ручного пулемёта, разработка которого ведётся по заказу Минобороны России. Об этом заявил директор концерна Дмитрий Тарасов, передаёт РИА "Новости".
"Калашников" испытал легендарный пистолет-пулемёт времён ВОВ — видеоОружие разработал Георгий Шпагин в 1940 году, оно стало одним из символов Великой Отечественной войны.
Он отмечает, что создание прошлого образца, пулемёта РПК-16, велось на инициативном начале, однако после его войсковой эксплуатации и боевого применения Минобороны смогло уточнить требования к данному виду вооружения и оформило госзаказ.
— Работа над РПК-16 позволила нам приобрести новые компетенции и убедить государственного заказчика в потенциале наших конструкторов, — сказал Тарасов.
По его словам, презентация нового изделия под названием РПЛ-20 должна состояться уже в ближайшем будущем, во время форума "Армия-2020", который должен начаться в конце текущей недели.
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