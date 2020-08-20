В России началась разработка нового ручного пулемёта, который придёт на замену РПК

На форуме "Армия-2020" российский концерн "Калашников" представит прототип нового ручного пулемёта, разработка которого ведётся по заказу Минобороны России. Об этом заявил директор концерна Дмитрий Тарасов, передаёт РИА "Новости".

Он отмечает, что создание прошлого образца, пулемёта РПК-16, велось на инициативном начале, однако после его войсковой эксплуатации и боевого применения Минобороны смогло уточнить требования к данному виду вооружения и оформило госзаказ.

— Работа над РПК-16 позволила нам приобрести новые компетенции и убедить государственного заказчика в потенциале наших конструкторов, — сказал Тарасов.

По его словам, презентация нового изделия под названием РПЛ-20 должна состояться уже в ближайшем будущем, во время форума "Армия-2020", который должен начаться в конце текущей недели.